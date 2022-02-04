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"Янукович і я – велика різниця": Лукашенко розповів, чому бігав з автоматом

П'ятниця, 4 лютого 2022, 17:12
Янукович і я – велика різниця: Лукашенко розповів, чому бігав з автоматом
Фото: Бєлта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він не вчинив би так, як колишній президент України Віктор Янукович і не залишив би країну під час великих протестів.

Джерело: відео в Telegram-каналі пресслужби Лукашенка "Пул первого"

Деталі: Коментуючи свою появу із автоматом під час масових протестів Лукашенко сказав, що не збирався втікати як Янукович. "Янукович і я – велика різниця. У нього грошей було багато. Гроші тиснуть завжди. В кишені", - сказав він.

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Пряма мова Лукашенка: "Вони підняли цей фейк, що він (Лукашенко – ред.) вже як Янукович втік, вже в Ростові. Я автомат в руки, бронежилет надів, навіть шолом забув надіти. Я ж не знав, що це відбудеться. Ніхто нічого не дрижав. Я знав як діють наші хлопці. Вони виконували все, що я їм казав.

Але я мав їм показати, що я нікуди не втік, що я тут і діти мої також тут. Я сів у вертоліт і буквально через кілька хвилин приземлився там. Автомат був зі мною. Я виходив з того, що могло статися".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:        

  • У серпні 2020 року, коли протестувальники підійшли до Палацу незалежності в Мінську, туди прилетів із автоматом Лукашенко.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоЯнукович
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