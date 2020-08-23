Протестувальники в Мінську рушили від готелю "Планета" на проспекті Переможців до Палацу незалежності, в якому, за даними ЗМІ, перебуває Олександр Лукашенко, виконуючий обов'язки президента Білорусі.

Джерело: NEXTA live, TUT.BY, Інтерфакс

Дослівно NEXTA live: "Як повідомляють наші джерела, Лукашенко в ці хвилини перебуває у своєму палаці. Готується евакуація"

"Всі сили стягуються зараз до Палацу Незалежності".

Деталі: Телеграм-канал повідомляє, що силовики повністю перекрили вулицю перед Палацом, при цьому до загородження наближається кілька десятків тисяч людей.

NEXTA закликає протестувальників не підходити до оточення і повернутися на площі Жовтневу та Незалежності.

Як повідомляє TUT.BY, поруч із Палацом незалежності помітили військову техніку.

Люди скандують "Звільнений!" і "Йди!".

Як передає "Інтерфакс", близько десяти пікапів з червоно-зеленими прапорами в супроводі автозаків і вантажівок ОМОН попрямували по вулиці Тимірязєва в бік площі Державного прапора, за ними поїхала колона мікроавтобусів із тонованими вікнами без реєстраційних номерів, їх супроводжує ДАІ.

Білоруські силові відомства перекрили проспект Переможців в районі Палацу незалежності. Кордон силовиків розтягнутий по всій ширині проспекту. Тут стоять штурмові комплекси "Рубіж", які були задіяні при розгоні акцій протесту 9-10 серпня.

Пізніше телеграм-канал NEXTA.live повідомив, що Лукашенко залишає Палац на вертольоті.