Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Палацу незалежності в Мінську, до якого раніше прийшли протестувальники.

Джерело: NEXTA live, білоруська служба Радіо Свобода, "БЕЛТА", "Пул первого"

Деталі: Телеграм-канал NEXTA live спочатку повідомляв, що Лукашенка евакуювали з Палацу на вертольоті.

Канал закликав протестувальників не підходити до оточення силовиків і повернутися на площі Жовтневу та Незалежності.

Водночас білоруська служба Радіо Свобода повідомила, що приблизно о 19:00 з території Палацу незалежності вилетів урядовий вертоліт, зробив коло над заводом "Атлант" і повернувся. Люди зустрічали його криками "Лети!".

Пізніше державне агентство "БЕЛТА" повідомило, що Лукашенко, навпаки, прилетів до Палацу незалежності.

⚡️⚡️Телеграм-канал «Пул первого», который предположительно ведет пресс-секретарь президента Беларуси, сообщил, что Лукашенко прилетел во Дворец независимости, а не эвакуировался оттуда, как сообщали ранее. На опубликованных кадрах у него в руках винтовка. pic.twitter.com/iOK9GJQ4xl — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Телеграм-канал "Пул першого" опублікував відео, як Лукашенко виходить із вертольота біля Палацу. На ньому надітий бронежилет, в руках – автомат.

Як видно з відео, поряд із Лукашенком іде його неповнолітній син Коля.

На третьем видео Лукашенко сидит в вертолете. Он командует подлететь ближе к проспекту Победителей и говорит: «Как крысы разбежались». Бронежилет на Лукашенко если и есть под разгрузкой, то легкий, скрытого ношения. Зато опять хорошо видны карманы с магазинами и сам автомат. pic.twitter.com/eWc4gpVe7K — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Разом з тим, варто зазначити, що білоруська служба Радіо Свобода повідомила про те, що протестувальники почали відходити від Палацу незалежності назад до стели, ще до інформації про приліт Лукашенка.

Пізніше Радіо Свобода повідомило, що люди повертаються від стели в центр міста. У той же час, від Палацу незалежності прибрали водомети та іншу спецтехніку.

Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости и сказал своим:

— Спасибо, вы красавцы! Мы с ними разберемся.

— Мы с вами до конца!https://t.co/GQlWMyN0HZ pic.twitter.com/sGBiyA5WOP — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Що передувало: Раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в разі порушення порядку біля пам'ятників Другої світової війни учасники протесту матимуть справу з армією.

У неділю в центрі Мінська знову проходить акція протесту, в ній бере участь не менше 100 тисяч осіб.

Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія: