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Протестувальники підійшли до Палацу незалежності, Лукашенко прилетів з автоматом

Неділя, 23 серпня 2020, 19:57
Протестувальники підійшли до Палацу незалежності, Лукашенко прилетів з автоматом
NEXTA

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Палацу незалежності в Мінську, до якого раніше прийшли протестувальники. 

Джерело: NEXTA live, білоруська служба Радіо Свобода, "БЕЛТА", "Пул первого"

Деталі: Телеграм-канал NEXTA live спочатку повідомляв, що Лукашенка евакуювали з Палацу на вертольоті.

Канал закликав протестувальників не підходити до оточення силовиків і повернутися на площі Жовтневу та Незалежності.

Водночас білоруська служба Радіо Свобода повідомила, що приблизно о 19:00 з території Палацу незалежності вилетів урядовий вертоліт, зробив коло над заводом "Атлант" і повернувся. Люди зустрічали його криками "Лети!".

Пізніше державне агентство "БЕЛТА" повідомило, що Лукашенко, навпаки, прилетів до Палацу незалежності.

Телеграм-канал "Пул першого" опублікував відео, як Лукашенко виходить із вертольота біля Палацу. На ньому надітий бронежилет, в руках – автомат.

Як видно з відео, поряд із Лукашенком іде його неповнолітній син Коля.

 

Разом з тим, варто зазначити, що білоруська служба Радіо Свобода повідомила про те, що протестувальники почали відходити від Палацу незалежності назад до стели, ще до інформації про приліт Лукашенка.

Пізніше Радіо Свобода повідомило, що люди повертаються від стели в центр міста. У той же час, від Палацу незалежності прибрали водомети та іншу спецтехніку.

Що передувало: Раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в разі порушення порядку біля пам'ятників Другої світової війни учасники протесту матимуть справу з армією.

У неділю в центрі Мінська знову проходить акція протесту, в ній бере участь не менше 100 тисяч осіб.

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Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.

Українська правда

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Теми: Білорусьакції
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