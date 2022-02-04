Україна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

Українська збірна з футзалу програла росіянам у півфіналі Євро-22 з рахунком 3:2.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Матч був надскладний та драматичний для обох команд.

Україна пропустила два швидких м’ячі (один з них на першій хвилині гри), але до кінця першого тайму змогла відіграти один гол – 2:1.

Рівно в середині другого тайму росіянин забиває третій гол – ударом через себе.

Згодом Україна змогла забити ще один м’яч – 3:2, а також мала шанс зрівняти рахунок – за хвилину до кінця матчу не реалізували пенальті.

Синьо-жовті часто ризикували та грали з п’ятьма польовими гравцями, заміняючи воротаря. Проте протягом останніх хвилин створили декілька 100% моментів.

Під час матчу вболівальники як могли підтримували збірну - співали гімн, "Червону руту", а також відому кричалку про Путіна. Їх навіть просили припинити.

Більше ніж половина команди в збірній України – вперше грали на такому рівні.

"Команда в червоному" у неділю 6 лютого в фіналі зіграє проти переможця пари Португалія – Іспанія.

Того ж дня Україна зіграє матч за третє місце.

Збірні України та Росії вперше зустрічаються у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Зараз рахунок 2:1 на користь Росії. Вболівальники скандують «Путін—Х*уло», а їх просять зупинити пісні «неспортивного характеру» pic.twitter.com/TMLUDHKGmZ — hromadske (@HromadskeUA) February 4, 2022

Чому це важливо: Це рідкісний випадок у спорті останніми роками. Після нападу Росії на Україну в 2014 році організатори усіх турнірів, як правило, розводять дві команди, аби вони не потрапили одна на одну.

Передісторія: 31 січня Україна пройшла у півфінал Євро вперше за 17 років.