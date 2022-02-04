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Найбільший монумент України підсвітили кольорами прапору

П'ятниця, 4 лютого 2022, 22:03
Найбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
усі фото Ткаченка

Батьківщину-мати підсвітили кольорами державного прапору на знак єднання нації, задля захисту української землі.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Ми – українці – вміємо об’єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор – символ нашої незалежності та незламності".

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Деталі: Прапор підсвічуватимуть до опівночі 4 лютого.

Нагадаємо: 4 лютого українська збірна з футзалу програла росіянам у півфіналі Євро-22 з рахунком 3:2. Це рідкісний випадок у спорті останніми роками. Після нападу Росії на Україну в 2014 році організатори усіх турнірів, як правило, розводять дві команди, аби вони не потрапили одна на одну.

 

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Українська правда
Теми: КиївУкраїна
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