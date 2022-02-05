Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія відправить в Естонію понад 800 військових

Субота, 5 лютого 2022, 01:55
Британія відправить в Естонію понад 800 військових
Війська Великої Британії, фото: getty images

Британія подвоїть бойову групу НАТО в Естонії, збільшивши кількість своїх військових на 850 осіб.

Джерело: британський посол в Естонії Росс Аллен в ефірі естонського телебачення, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Вони зараз готуються до відправки. Це близько 850 солдатів, стільки ж, як уже в розміщеній в Естонії бойовій групі. Ми плануємо, що перші солдати прибудуть цього місяця – у лютому".

Реклама:

Деталі: Згідно з планом, вони візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil 2022 ("Їжак 2022").

Скільки часу вони будуть у балтійській республіці, поки невідомо.

"Можливо, два місяці. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні", – сказав Аллен.

ВІДЕО ДНЯ

Прибуття додаткових військ в Естонії пов'язують із "концентрацією російських сил" біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Великобританія є провідною країною у бойовій групі НАТО в Естонії чисельністю 1,2 тис. осіб. До її складу входять також військовослужбовці Франції, Данії та Ісландії.

Командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем своєю чергою зазначив, що британські солдати, які прибувають, будуть дислоковані у військовому містечку в Тапа.

"Місця для цього підготовлені", – сказав Херем.

Нагадаємо: Президент Естонії Алар Каріс після засідання Ради з державної оборони заявив, що ескалація військових дій Росії щодо України торкнеться всієї Європи, і Естонія має бути до цього готова.

Теми: ЕстоніяВелика БританіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: