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Британія відправить в Естонію понад 800 військових

Субота, 5 лютого 2022, 02:55
Війська Великої Британії, фото: getty images

Британія подвоїть бойову групу НАТО в Естонії, збільшивши кількість своїх військових на 850 осіб.

Джерело: британський посол в Естонії Росс Аллен в ефірі естонського телебачення, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Вони зараз готуються до відправки. Це близько 850 солдатів, стільки ж, як уже в розміщеній в Естонії бойовій групі. Ми плануємо, що перші солдати прибудуть цього місяця – у лютому".

Деталі: Згідно з планом, вони візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil 2022 ("Їжак 2022").

Скільки часу вони будуть у балтійській республіці, поки невідомо.

"Можливо, два місяці. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні", – сказав Аллен.

Прибуття додаткових військ в Естонії пов'язують із "концентрацією російських сил" біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Великобританія є провідною країною у бойовій групі НАТО в Естонії чисельністю 1,2 тис. осіб. До її складу входять також військовослужбовці Франції, Данії та Ісландії.

Командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем своєю чергою зазначив, що британські солдати, які прибувають, будуть дислоковані у військовому містечку в Тапа.

"Місця для цього підготовлені", – сказав Херем.

Нагадаємо: Президент Естонії Алар Каріс після засідання Ради з державної оборони заявив, що ескалація військових дій Росії щодо України торкнеться всієї Європи, і Естонія має бути до цього готова.

Теми: ЕстоніяВелика БританіяНАТО
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