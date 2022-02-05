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Канада відправила в Україну військову допомогу

Субота, 5 лютого 2022, 03:48
фото: Getty Images

Канада скерувала в Україну транспортний літак із військовою допомогою.

Джерело: Міноборони Канади

Деталі: Збройних сил Канади (CAF) відправили військову допомогу в Україну в рамках продовження та розширення операції UNIFIER.

У Міноборони Канади уточнюють, що "літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України".

"Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

Ця допомога ще більше допоможе українським силам безпеки захищатися від загроз Росії та нарощування військ в Україні та навколо неї", – зазначають у відомстві.

Військова допомога складається із засобів індивідуального захисту, засобів перевезення вантажів, а також засобів ведення спостереження і розвідувального обладнання.

Крім того, допомогу супроводжують фахівці CAF, щоб ознайомити українських військових з функціонуванням та обслуговуванням наданого обладнання.

"З 2015 року Канада надала Україні нелетального озброєння на понад 23 мільйони доларів", – додають у Міноборони країни.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на три роки продовжить і суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER, і Канада передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Українська правда
Теми: Канадазброя
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