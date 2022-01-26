Трюдо: Канада надасть Україні "нелетальне обладнання і поділиться розвідданими"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на три роки продовжить і суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER, і Канада передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Джерело: Трюдо під час брифінгу канадського уряду на youtube-каналі новинної агенції Reuters, Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні я постановив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки, розширити цю тренувальну місію та надати Україні негайну допомогу".

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"Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають у країні.

Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400".

"Наша відданість операції UNIFIER гарантує, що Збройні сили Канади продовжать підтримувати безпекові сили України, аби Україна могла захистити свій суверенітет, безпеку та територіальну цілісність".

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Деталі: За словами Трюдо, це обійдеться Канаді 340 млн доларів (близько 280 млн доларів США).

Він додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Довідково: Місія UNIFIER – це спільна канадсько-українська військова місія, покликана збільшити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання.

Цим військовим не буде дозволено брати участі в бойових операціях разом з українськими військововими. Канадські військові перебуватимуть в Україні як радники і консультанти.

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