Трюдо: Канада надасть Україні "нелетальне обладнання і поділиться розвідданими"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на три роки продовжить і суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER, і Канада передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Джерело: Трюдо під час брифінгу канадського уряду на youtube-каналі новинної агенції Reuters, Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні я постановив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки, розширити цю тренувальну місію та надати Україні негайну допомогу".

"Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають у країні.

Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400".

"Наша відданість операції UNIFIER гарантує, що Збройні сили Канади продовжать підтримувати безпекові сили України, аби Україна могла захистити свій суверенітет, безпеку та територіальну цілісність".

Деталі: За словами Трюдо, це обійдеться Канаді 340 млн доларів (близько 280 млн доларів США).

Він додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Довідково: Місія UNIFIER – це спільна канадсько-українська військова місія, покликана збільшити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання.

Цим військовим не буде дозволено брати участі в бойових операціях разом з українськими військововими. Канадські військові перебуватимуть в Україні як радники і консультанти.

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