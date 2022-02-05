Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території

Вранці 4 лютого біля Станиці Луганської окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ в непідконтрольні українському урядові райони.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Патруль СММ прямував із підконтрольних урядові районів.

Про перетин СММ попередньо сповістила, хоча й не зобов’язана це робити.

Заборона доступу сталася об 11:03 на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської.

Член збройних формувань не пропустив 3 співробітників Місії до непідконтрольних урядові районів, мотивувавши це "відсутністю попереднього повідомлення про кількість членів СММ, які здійснюватимуть перетин".

"Через це співробітники Місії не змогли пройти до непідконтрольних урядові районів і повернулися на базу в підконтрольному урядові Сєвєродонецьку", – зазначають у звіті СММ.

Нагадаємо: Російські найманці на Донбасі продовжують зберігати озброєння за межами спеціальних місць. Зокрема, йдеться про 76 танків та іншу бойову техніку.