Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території

Субота, 5 лютого 2022, 04:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території
фото: Радіо Свободи

Вранці 4 лютого біля Станиці Луганської окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ в непідконтрольні українському урядові райони.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Патруль СММ прямував із підконтрольних урядові районів.

Реклама:

Про перетин СММ попередньо сповістила, хоча й не зобов’язана це робити.

Заборона доступу сталася об 11:03 на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської.

Член збройних формувань не пропустив 3 співробітників Місії до непідконтрольних урядові районів, мотивувавши це "відсутністю попереднього повідомлення про кількість членів СММ, які здійснюватимуть перетин".

ВІДЕО ДНЯ

"Через це співробітники Місії не змогли пройти до непідконтрольних урядові районів і повернулися на базу в підконтрольному урядові Сєвєродонецьку", – зазначають у звіті СММ.

Нагадаємо: Російські найманці на Донбасі продовжують зберігати озброєння за межами спеціальних місць. Зокрема, йдеться про 76 танків та іншу бойову техніку.

Українська правда
Теми: ОБСЄвійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: