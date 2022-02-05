Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території

Вранці 4 лютого біля Станиці Луганської окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ в непідконтрольні українському урядові райони.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Патруль СММ прямував із підконтрольних урядові районів.

Реклама:

Про перетин СММ попередньо сповістила, хоча й не зобов’язана це робити.

Заборона доступу сталася об 11:03 на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської.

Член збройних формувань не пропустив 3 співробітників Місії до непідконтрольних урядові районів, мотивувавши це "відсутністю попереднього повідомлення про кількість членів СММ, які здійснюватимуть перетин".

ВІДЕО ДНЯ

"Через це співробітники Місії не змогли пройти до непідконтрольних урядові районів і повернулися на базу в підконтрольному урядові Сєвєродонецьку", – зазначають у звіті СММ.

Нагадаємо: Російські найманці на Донбасі продовжують зберігати озброєння за межами спеціальних місць. Зокрема, йдеться про 76 танків та іншу бойову техніку.