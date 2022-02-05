Напад, окупація та табори – Bild злив "мрії" Путіна щодо України

Німецький таблоїд Bild, що раніше публікував карту окупації України, посилаючись на інформацію неназваних розвідників 4 лютого опублікував матеріал, в якому окреслені плани президента РФ Владіміра Путіна стосовно України.

Джерело: Bild з посиланням на дані розвідки

Деталі: Видання зазначає, що Росія ще не наважилася на повномасштабний наступ, проте спецслужби вже мають інформацію про плани Кремля щодо України під час та після Великої війни.

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Видання уточнює, що всі описані процеси – це так звана інформація "якщо-то", тобто сценарії, які можуть бути реалізовані лише у випадку, якщо Кремль піде на те, аби розв'язати повномасштабну війну. А також за умови, якщо така атака буде успішною.

Розвідникам вдалося дізнатися, що у російських військових колах обговорюється план встановлення в Україні жорстокого маріонеткового режиму, підконтрольного Кремлю.

У "післявоєнних планах" РФ йдеться про кілька етапів поглинання України. Незважаючи на те, що досі не зрозуміло, чи реалізується такий сценарій насправді, підготовка до нього вже триває.

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1 етап - захоплення міст

Відповідно до цього пункту, російська армія хотіла б спочатку придушити українську армію, після чого оточити великі українські міста. Згодом у населених пунктах мали б з'явитися осередки спецслужб РФ та лояльні до Путіна "політики". Спільно вони мали б взяти під контроль міста, після чого здати їх російським окупантам.

Згідно зі звітом розвідників, така практика мала б використовуватися в ключових містах країни доти, поки всі українські мегаполіси "мирним шляхом" не перейшли б під контроль Росії.

2 етап – скликання маріонеткової "Народної Ради" замість Верховної Ради

Після того, як усі великі міста країни капітулювали б, режим Путіна планував створити фіктивний парламент, так звану "Народну Раду". Вона мала б замінити Верховну Раду. З "Народної Ради" виникне "резервний уряд", який мав би взяти на себе керівництво країни.

Таке починання супроводжувалося б масштабними пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході.

3 етап – знищення руху опору та табори для незгодних українців

Нова маріонеткова влада мала б лише одне завдання: зламати спротив мільйонів українців проти російської окупації. У секретному звіті сказано, що в країні б оголосили надзвичайний стан і реалізували російський план створення таборів, до яких кидали б тих українців, які не згодні з російською окупацією.

Видання констатує, що у планах РФ є "табори для утримання проукраїнських активістів" та складаються списки тих, хто буде кинутий у ці табори.

Розвідники вказують на те, що головною метою РФ досі є створення нової "союзної держави", до якої увійшли б РФ, Україна та Білорусь.

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