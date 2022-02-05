Напад, окупація та табори – Bild злив "мрії" Путіна щодо України

Німецький таблоїд Bild, що раніше публікував карту окупації України, посилаючись на інформацію неназваних розвідників 4 лютого опублікував матеріал, в якому окреслені плани президента РФ Владіміра Путіна стосовно України.

Джерело: Bild з посиланням на дані розвідки

Деталі: Видання зазначає, що Росія ще не наважилася на повномасштабний наступ, проте спецслужби вже мають інформацію про плани Кремля щодо України під час та після Великої війни.

Видання уточнює, що всі описані процеси – це так звана інформація "якщо-то", тобто сценарії, які можуть бути реалізовані лише у випадку, якщо Кремль піде на те, аби розв'язати повномасштабну війну. А також за умови, якщо така атака буде успішною.

Розвідникам вдалося дізнатися, що у російських військових колах обговорюється план встановлення в Україні жорстокого маріонеткового режиму, підконтрольного Кремлю.

У "післявоєнних планах" РФ йдеться про кілька етапів поглинання України. Незважаючи на те, що досі не зрозуміло, чи реалізується такий сценарій насправді, підготовка до нього вже триває.

1 етап - захоплення міст

Відповідно до цього пункту, російська армія хотіла б спочатку придушити українську армію, після чого оточити великі українські міста. Згодом у населених пунктах мали б з'явитися осередки спецслужб РФ та лояльні до Путіна "політики". Спільно вони мали б взяти під контроль міста, після чого здати їх російським окупантам.

Згідно зі звітом розвідників, така практика мала б використовуватися в ключових містах країни доти, поки всі українські мегаполіси "мирним шляхом" не перейшли б під контроль Росії.

2 етап – скликання маріонеткової "Народної Ради" замість Верховної Ради

Після того, як усі великі міста країни капітулювали б, режим Путіна планував створити фіктивний парламент, так звану "Народну Раду". Вона мала б замінити Верховну Раду. З "Народної Ради" виникне "резервний уряд", який мав би взяти на себе керівництво країни.

Таке починання супроводжувалося б масштабними пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході.

3 етап – знищення руху опору та табори для незгодних українців

Нова маріонеткова влада мала б лише одне завдання: зламати спротив мільйонів українців проти російської окупації. У секретному звіті сказано, що в країні б оголосили надзвичайний стан і реалізували російський план створення таборів, до яких кидали б тих українців, які не згодні з російською окупацією.

Видання констатує, що у планах РФ є "табори для утримання проукраїнських активістів" та складаються списки тих, хто буде кинутий у ці табори.

Розвідники вказують на те, що головною метою РФ досі є створення нової "союзної держави", до якої увійшли б РФ, Україна та Білорусь.

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