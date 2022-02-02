Майже половина українців готові долучитися до відсічі Росії – опитування
Соціологи з’ясували, що близько 43% українців готові долучитися до відсічі російській агресії в певній формі.
Джерело: пресреліз спільного дослідження центру "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова
Деталі: Соціологи поставили опитаним запитання: "Росія протягом 2021 року накопичувала збройні сили на кордонах України і демонструвала готовність здійснити нове вторгнення. Якщо це станеться, якою буде Ваша реакція?"
10,5% жителів України готові долучитися до Збройних сил для відсічі на фронті, а 9,4% ладні доєднатися до добровольчих формувань для боротьби на фронті та в тилу ворога.
Найбільший відсоток охочих доєднатися до лав Збройних сил серед виборців партій "Слуга народу" та "Європейська солідарність" – 14,3% і 16,2% відповідно.
Ще 22,9% ладні надавати допомогу грошима, волонтерською роботою, донорством крові тощо. Найчастіше таку відповідь давали виборці партії "ЄС" і "Сила і честь" ексголови СБУ Ігоря Смєшка – 36,4% і 27,6% відповідно.
18,5% опитаних відповіли, що "просто намагатимуться вижити". 3,7% спробують виїхати за межі України.
Однак, кожен п’ятий громадянин України взагалі не вірить, що повномасштабне вторгнення Росії будь-коли станеться. Найбільше скептиків щодо російського вторгнення серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" (46,3%) і "Наші" ексдепутата Євгенія Мураєва (38,7%).
11,6% опитаних не змогли відповісти на це питання.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Передісторія:
- Раніше соціологи з’ясували, що українці стали більше довіряти Збройним силам на тлі загрози російського вторгнення.
- Більше половини українців не вірять, що президент Володимир Зеленський зуміє дати належну відсіч в разі повномасштабного вторгнення Росії. Також і більше половини українців виступають проти двосторонніх перемовин Зеленського з російським президентом Владіміром Путіним щодо досягнення миру.
- Наприкінці грудня 2021 року соціологи фіксували, що половина українців переконані в тому, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення до України.