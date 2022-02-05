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Олімпіада-2022: український фігурист Шмуратко повертається до виступів

Субота, 5 лютого 2022, 11:19
Фігурист Іван Шмуратко, фото AFP/Getty Images

Український фігурист Іван Шмуратко отримав негативний результат тест на коронавірус у Пекіні та зможе виступити на Олімпійських іграх.

Джерело: Шмуратко в Instagram, Суспільне

Деталі: Українець пропустив відкриття Олімпіади-2022. Він мав взяти участь у командному турнірі, який розпочався у Пекіні, в одиночному фігурному катанні, але не виступив через те, що отримав позитивний тест на ковід.

Аби виступити на Олімпіаді, Шмуратко мав здати два негативні тести на Covid з інтервалом у добу. У своїх сторіз в Instagram 20-річний український фігурист написав, що тепер може повернутися до виступів. "Олімпіадо, я повертаюся", - повідомив спортсмен.

Для Шмуратка Олімпіада-2022 - перша у кар'єрі. Він відібрався на Ігри у Пекіні, здобувши ліцензію на чемпіонаті світу.

Одиночний турнір з фігурного катання на Олімпіаді-2022 розпочинається у вівторок, 8 лютого, з виступів у короткій програмі.

Нагадаємо:

  • Перший змагальний день Олімпіади-2022 розпочався 5 лютого. Протягом суботи розігрують 6 комплектів нагород.

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Теми: Олімпіадаспорткоронавірус
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