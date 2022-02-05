Війна на Сході: окупанти поранили українського бійця
Субота, 5 лютого 2022, 12:15
На Донеччині внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.
Джерело: пресслужба штабу ООС.
Деталі: З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Так, у бік Пищевика (Донецька область) окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї.
Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
Дослівно: "Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".
Українська правда