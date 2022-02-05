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Війна на Сході: окупанти поранили українського бійця

Субота, 5 лютого 2022, 12:15
Фото штабу ООС

На Донеччині внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.

Джерело: пресслужба штабу ООС.

Деталі: З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Так, у бік Пищевика (Донецька область) окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Дослівно: "Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".

Українська правда
Теми: війнаДонецька областьООС
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