"Фантом" поліції потрапив у ДТП в Києві

Автомобіль-"фантом" патрульної поліції потрапив у ДТП на Повітрофлотському шляхопроводі в Києві.

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

ФОТО: ОЛЕКСІЙ БІЛОШИЦЬКИЙ/FACEBOOK

Дослівно: "Сьогодні, близько 09-ї години, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі сталася ДТП за участі службового автомобіля Skoda Kodiaq та Lexus RX350.

Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем.

Унаслідок ДТП потерпілі відсутні. Службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу".

Деталі: Відносно водійки Lexus патрульні Києва склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Білошицький підкреслив, що "фантоми" - це звичайні авто зі спеціальним обладнанням, які постійно перебувають на дорозі й на патрулюванні, тому вірогідність ДТП з ними значно більша, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи.

Він також повідомив, що станом на суботу винесено вже 12 807 постанов за правопорушеннями, зафіксованими "фантомами" в автоматичному режимі.

4 автомобілі-"фантоми" продовжують працювати на дорогах.

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