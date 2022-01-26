У першу добу роботи поліцейські "фантоми" піймали 990 порушників швидкості

Патрульна поліція відзвітувала про результати роботи роботи автомобілів "фантоми".

Джерело: Патрульна поліція в Facebook

Дослівно: "Відучора патрульні "фантоми" зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністативне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов.

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Що ж, друзі, будьте чемними на дорогах. Адже "фантом" може з’явитися де завгодно".

Що передувало: Зранку 25 січня перші чотири автомобілі "фантом" виїхали на повноцінне патрулювання.

Ці авто без розпізнавальних знаків можуть фіксувати багато об’єктів одночасно в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному, так і у зворотному. Система передає інформацію — й порушник отримує штраф за перевищення швидкості.

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За словами очільника МВС Монастирського, поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію.

Юридична компанія Міллер оприлюднила номери чотирьох автівок-"фантомів": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Зазначається, що це Skoda Kodiaq сірого кольору.