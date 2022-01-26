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У першу добу роботи поліцейські "фантоми" піймали 990 порушників швидкості

Середа, 26 січня 2022, 18:31
фото патрульної поліції

Патрульна поліція відзвітувала про результати роботи роботи автомобілів "фантоми".

Джерело: Патрульна поліція в Facebook

Дослівно: "Відучора патрульні "фантоми" зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністативне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов.

Що ж, друзі, будьте чемними на дорогах. Адже "фантом" може з’явитися де завгодно".

Що передувало: Зранку 25 січня перші чотири автомобілі "фантом" виїхали на повноцінне патрулювання.

Ці авто без розпізнавальних знаків можуть фіксувати багато об’єктів одночасно в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному, так і у зворотному. Система передає інформацію — й порушник отримує штраф за перевищення швидкості.

За словами очільника МВС Монастирського, поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію.

Юридична компанія Міллер оприлюднила номери чотирьох автівок-"фантомів": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Зазначається, що це Skoda Kodiaq сірого кольору.

Українська правда
Теми: поліціядороги
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