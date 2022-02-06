Reuters: Через вторгнення РФ Україна може втратити до 25 тисяч військових

Росія має на місці приблизно 70% бойової потужності, потрібної для повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: два американські чиновники у Reuters

Деталі: Як зазначається, Росія відправляє додаткові батальйонні тактичні групи до кордону. За останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному районі збільшилася до 83 з 60 станом на п'ятницю, і ще 14 перебувають у дорозі.

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Офіційні особи США не надали доказів, що підтверджують їх оцінку російських сил.

Очікується, що пік замерзання землі досягне 15 лютого, що дозволить російським військовим частинам пересуватися бездоріжжям. Такі умови зберігатимуться до кінця березня.

Один з посадовців сказав, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.

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За словами офіційних осіб США, якщо Росія вторгнеться до Києва, він може впасти протягом кількох днів.

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Нагадаємо: Як стало відомо в січні, США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу. Повідомлялося, що російські військові планують розпочати цю операцію за кілька тижнів до вторгнення, яке може відбутися між серединою січня і серединою лютого.