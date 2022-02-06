Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Reuters: Через вторгнення РФ Україна може втратити до 25 тисяч військових

Неділя, 6 лютого 2022, 01:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія має на місці приблизно 70% бойової потужності, потрібної для повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: два американські чиновники у Reuters

Деталі: Як зазначається, Росія  відправляє додаткові батальйонні тактичні групи до кордону. За останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному районі збільшилася до 83 з 60 станом на п'ятницю, і ще 14 перебувають у дорозі.

Офіційні особи США не надали доказів, що підтверджують їх оцінку російських сил.

Очікується, що пік замерзання землі досягне 15 лютого, що дозволить російським військовим частинам пересуватися бездоріжжям. Такі умови зберігатимуться до кінця березня.

Один з посадовців сказав, що  внаслідок повномасштабного вторгнення РФ  Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.

За словами офіційних осіб США, якщо Росія вторгнеться до Києва, він може впасти протягом кількох днів.

Знати більше: Три питання щодо широкомасштабної війни з Росією

Нагадаємо:  Як стало відомо в січні, США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.  Повідомлялося, що російські військові планують розпочати цю операцію за кілька тижнів до вторгнення, яке може відбутися між серединою січня і серединою лютого.

Теми: СШАвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шабунін: Банкова готується знести конкурс з обрання директора НАБУ

Розстріл на Південмаші: комісія виявила перші порушення у військовій частині і на заводі

"Фінляндизація України" обговорюється як варіант – ЗМІ

Епідемія: в Україні 38 257 випадків Covid, у Києві найбільше нових хворих і смертей 

Головні новини вівторка і ночі: відповіді Зеленського Путіну і Лукашенку, звернення Ющенка

Макрон, Дуда і Шольц обговорили у Берліні ситуацію навколо України

Усі новини...
США
США закликали Японію запровадити санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну – ЗМІ
Ще 86 тонн боєприпасів із США прибули в Україну
США: РФ перенесла ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України - FT
Останні новини
12:53
"Затьмарення": У ДБР розповіли пояснення Рябчука про розстріл нацгвардійців
12:37
Біометричні паспорти знову довірили скандальному ЄДАПС: з переплатною від держави і непрозоро
12:14
У Києві рекордна кількість хворих на Covid – 3 684
12:04
Більшість європейців вважають імовірною війну між РФ і Україною в цьому році
11:58
Україна та Росія наростили обсяги торгівлі
11:48
На Олімпіаді перенесли церемонію нагородження через пробу на допінг російського фігуриста
11:41
Курс валют на 9 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:40
відеоСаакашвілі заспівав гімн України на суді
11:34
Шабунін: Банкова готується знести конкурс з обрання директора НАБУ
11:29
Розстріл на Південмаші: комісія виявила перші порушення у військовій частині і на заводі
Усі новини...