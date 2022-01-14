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Росія планує спецоперацію із вторгнення в Україну в січні-лютому – США

П'ятниця, 14 січня 2022, 17:34
Росія планує спецоперацію із вторгнення в Україну в січні-лютому – США
фото AFP/Getty Images

США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.

Джерело: CNN із посиланням на американських чиновників

Деталі: За даними одного з посадовців, в РФ для цього підготували цілу групу оперативників. Вони пройшли спеціальний курс підготовки з ведення бою в умовах міста та використання вибухівки для проведення диверсій.

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Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван звернув увагу, що ця інформація підтверджує нещодавню заяву Головного управління розвідки України, згідно з якою російські спецслужби готують провокації проти військ РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.

Салліван пообіцяв, що протягом наступної доби у його відомства буде більше подробиць щодо підступних планів Росії і він поділиться ними з пресою.

Чиновник уточнив, що російські військові планують розпочати цю операцію за кілька тижнів до вторгнення, яке може відбутися між серединою січня і серединою лютого.

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Салліван порівняв ситуацію із вторгненням РФ у Крим в 2014 році.

За його словами, в США також помітили, як останнім часом російські "суб'єкти впливу" почали просувати серед росіян, зокрема в соцмережах, тему вторгнення в Україну через нібито "погіршення в країні ситуації з правами людини" та "підвищення рівня войовничості в українських лідерів".

Що було раніше: У п'ятницю Головне управління розвідки Міноборони заявило, що має інформацію про підготовку російськими спецслужбами провокацій проти військовослужбовців РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнаарміяЗбройні силиСША
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