Росія планує спецоперацію із вторгнення в Україну в січні-лютому – США

США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.

Джерело: CNN із посиланням на американських чиновників

Деталі: За даними одного з посадовців, в РФ для цього підготували цілу групу оперативників. Вони пройшли спеціальний курс підготовки з ведення бою в умовах міста та використання вибухівки для проведення диверсій.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван звернув увагу, що ця інформація підтверджує нещодавню заяву Головного управління розвідки України, згідно з якою російські спецслужби готують провокації проти військ РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.

Салліван пообіцяв, що протягом наступної доби у його відомства буде більше подробиць щодо підступних планів Росії і він поділиться ними з пресою.

Чиновник уточнив, що російські військові планують розпочати цю операцію за кілька тижнів до вторгнення, яке може відбутися між серединою січня і серединою лютого.

Салліван порівняв ситуацію із вторгненням РФ у Крим в 2014 році.

За його словами, в США також помітили, як останнім часом російські "суб'єкти впливу" почали просувати серед росіян, зокрема в соцмережах, тему вторгнення в Україну через нібито "погіршення в країні ситуації з правами людини" та "підвищення рівня войовничості в українських лідерів".

Що було раніше: У п'ятницю Головне управління розвідки Міноборони заявило, що має інформацію про підготовку російськими спецслужбами провокацій проти військовослужбовців РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.