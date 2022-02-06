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Макрон і Джонсон: НАТО має бути єдине проти російської агресії

Неділя, 6 лютого 2022, 02:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Прем’єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон погодилися, що союзники по НАТО будуть єдині у боротьбі з агресією РФ, "де і як би вона не відбулася".

Джерело: Даунінг-стріт за підсумками розмови Макрона та Джонсона

Деталі: Джонсон поінформував Макрона про його візит до Києва цього тижня, де він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.  

Дослівно: "Прем'єр-міністр і президент Макрон наголосили, що НАТО має бути єдине перед обличчям російської агресії. Вони домовилися продовжити спільну роботу над розробкою пакету санкцій, який набуде чинності негайно у разі подальшого вторгнення Росії в Україну…

Вони погодилися, що пошук дипломатичного вирішення нинішньої напруженості має залишатися першочерговим пріоритетом".

Нагадаємо:

Теми: НАТОРосіяБорис ДжонсонМакрон
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