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Україна — на 5 місці у Європі за добовою смертністю від COVID-19

Неділя, 6 лютого 2022, 04:55

За добу 4 лютого у світі виявили 2 219 541 COVID-випадок.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема у Франції – 214 542 хворих, у Росії -  177 282, у Німеччині – 166 620.

Крім того, в Бразилії – 154 240 заражень, у США – 105 022.

Україна, де 42,533 випадки, на 12 місці у світі між Польщею та Португалією. У Європі Україна на 7 місці.

8 326 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником Україна (185 смертей) на 12 місці у світі і на 5 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 4 лютого в Україні з коронавірусом було госпіталізовано 3 918 хворих, водночас одужали 9 628 українців.

Українська правда
Теми: коронавірус
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