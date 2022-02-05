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Ковід: в Україні знову більше 40 тисяч нових заражень

Субота, 5 лютого 2022, 08:19
Кількість заражень коронавірусом, інфографіка УП

Другу добу поспіль в країні понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу.

Джерело: дані МОЗ станом на ранок 5 лютого

Деталі: За інформацією відомства, ще 42 533 людини захворіли на ковід, з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 918 хворих, летальних випадків – 185.

Водночас одужали 9 628 українців.

Нагадаємо:

  • У четвер, 3 лютого, в Україні зафіксували 43 778 випадків захворювання на Covid, що стало абсолютним рекордом з початку пандемії.
  • МОЗ та інші фахівці прогнозували, що в лютому на хвилі штаму вірусу "Омікрон" добовий приріст хворих може сягати 60 тисяч осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїна
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