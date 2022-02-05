Ковід: в Україні знову більше 40 тисяч нових заражень
Субота, 5 лютого 2022, 07:19
Другу добу поспіль в країні понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу.
Джерело: дані МОЗ станом на ранок 5 лютого
Деталі: За інформацією відомства, ще 42 533 людини захворіли на ковід, з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920.
Реклама:
Також за минулу добу госпіталізовано 3 918 хворих, летальних випадків – 185.
Водночас одужали 9 628 українців.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У четвер, 3 лютого, в Україні зафіксували 43 778 випадків захворювання на Covid, що стало абсолютним рекордом з початку пандемії.
- МОЗ та інші фахівці прогнозували, що в лютому на хвилі штаму вірусу "Омікрон" добовий приріст хворих може сягати 60 тисяч осіб.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні
Українська правда