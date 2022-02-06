Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

29 людей загинули у зіткненнях в Пакистані після атаки військових постів повстанцями

Неділя, 6 лютого 2022, 04:55

У Пакистані 20 бойовиків і дев'ять солдатів були вбиті за три дні зіткнень в ході нападів повстанців на два військові пости в провінції Белуджистан.

Джерело: Reuters

Деталі: Напади, найбільші протягом останніх років із боку етнічних белуджських повстанців, розпочалися у середу ввечері. Відповідальність за напади взяла на себе Белуджська визвольна армія (BLA).

Реклама:

Військові заявили, що "під час Панджгурської та Нушкської операцій було знищено 20 бойовиків", і сили безпеки завершили операцію з розмінування.

BLA  також опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що "всі цілі успішно досягнуті". Зазначається,  що 16 бойовиків "пожертвували собою під час атак".

Передісторія: Етнічні белуджські партизани десятиліттями борються з урядом, вимагаючи створення окремої держави і заявляючи, що центральний уряд несправедливо експлуатує багаті на газ і мінеральні ресурси Белуджистану.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Азія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Азія
Парадом 9 травня Путін хоче продемонструвати вплив на Центральну Азію – ISW
Росія активно вербує на війну трудових мігрантів з Центральної Азії – розвідка Британії
Компанія Дубілета залучила 20 мільйонів доларів інвестицій
Останні новини
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: