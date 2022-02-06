29 людей загинули у зіткненнях в Пакистані після атаки військових постів повстанцями

У Пакистані 20 бойовиків і дев'ять солдатів були вбиті за три дні зіткнень в ході нападів повстанців на два військові пости в провінції Белуджистан.

Джерело: Reuters

Деталі: Напади, найбільші протягом останніх років із боку етнічних белуджських повстанців, розпочалися у середу ввечері. Відповідальність за напади взяла на себе Белуджська визвольна армія (BLA).

Військові заявили, що "під час Панджгурської та Нушкської операцій було знищено 20 бойовиків", і сили безпеки завершили операцію з розмінування.

BLA також опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що "всі цілі успішно досягнуті". Зазначається, що 16 бойовиків "пожертвували собою під час атак".

Передісторія: Етнічні белуджські партизани десятиліттями борються з урядом, вимагаючи створення окремої держави і заявляючи, що центральний уряд несправедливо експлуатує багаті на газ і мінеральні ресурси Белуджистану.