Таїландський винищувач завдав удару по Камбоджі

У четвер Таїланд підняв у повітря винищувач F-16 і завдав авіаудару по цілях на території Камбоджі. Це сталося після того, як артилерійські обстріли з обох боків призвели до загибелі щонайменше 11 мирних жителів.

Джерело: Reuters

Деталі: Сторони звинуватили одна одну в початку ранкового зіткнення в спірному прикордонному районі, що швидко переросло від стрілецької зброї до важкої артилерії. Бойові дії спалахнули щонайменше в шести місцях уздовж 209 км кордону, суверенітет над яким оскаржується вже понад століття.

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За даними армії Таїланду, було розгорнуто шість винищувачів F-16, один із яких здійснив точковий удар по військовій цілі на території Камбоджі. Камбоджійське МЗС назвало дії Таїланду "безрозсудною та жорстокою військовою агресією".

Дослівно: "Це найжорсткіші бойові дії між двома країнами за останні 13 років. Вони відбулись після того, як Таїланд відкликав свого посла з Пномпеня та вислав камбоджійського представника у відповідь на другий випадок, коли тайський солдат втратив кінцівку через міну, яку, за словами Бангкока, нещодавно встановили камбоджійські війська. Камбоджа назвала це звинувачення безпідставним".

Деталі: Рада Безпеки ООН проведе надзвичайне засідання в п’ятницю. Сполучені Штати, давній союзник Таїланду, закликали до негайного припинення вогню.

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Таїланд повідомив про 12 загиблих у трьох провінціях, з них 11 - цивільні, включно з восьмирічним хлопчиком. Ще 31 особа зазнала поранень. Кількість жертв із камбоджійського боку наразі невідома.

Міністр охорони здоров’я Таїланду повідомив, що снаряд влучив у лікарню в провінції Сурін, і назвав це "воєнним злочином".

Таїланд евакуював понад 40 тисяч осіб із прикордонних районів. Люди, зокрема діти та літні, переховуються в бетонних укриттях, обкладених мішками з піском. Відео показує, як чорний дим піднімається над АЗС у провінції Сісакет, де спалахнула пожежа після обстрілу.

Таїланд і Камбоджа десятиліттями сперечаються щодо юрисдикції на різних незакріплених ділянках 817-кілометрового кордону, зокрема навколо індуїстських храмів Та Моан Том і Преах Віхеар. У 1962 році Міжнародний суд передав Преах Віхеар Камбоджі, але напруження знову зросло у 2008-му, коли Камбоджа спробувала включити храм до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

У червні Камбоджа подала позов до Міжнародного суду з метою вирішити спір, але Таїланд заявив, що не визнає юрисдикцію суду й наполягає на двосторонньому підході.