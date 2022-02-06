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Німеччина вчергове відмовилася надати зброю Україні для захисту від РФ

Неділя, 6 лютого 2022, 10:58
Крістіне Ламбрехт, фото Getty Images

Міністрка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт підтвердила, що ніяких поставок озброєння в Україну не буде, аби "не сприяти загостренню".

Джерело: Tagesschau з посиланням на інтерв'ю Ламбрехт медіагрупі Funke, DW

Деталі: Посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного. Водночас Ламбрехт вчергове озвучила відмову Німеччини від постачання зброї в Україну, пояснивши це тим, що допомога Україні нібито може спровокувати загострення.

Пряма мова: "І в минулому була чітка позиція федерального уряду - ми не поставляємо зброю в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшому загостренню.

У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів - наприклад, у рамках Ради Росія-НАТО та "нормандського формату". Тому зараз наше завдання - це деескалація. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом".

Деталі: Крім того, коментуючи перспективу вступу України до НАТО, Ламбрехт заявила, що цього питаннч наразі "немає на порядку денному". Водночас вона зазначила, що подавати заявку на вступ до НАТО – це "суверенне рішення України".

Нагадаємо:

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  • Уряд Німеччини виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Росією може призвести до ескалації з боку Москви.
  • Майбутній голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав Німеччину надати Україні зброю.

Знати більше: Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

Теми: зброяНімеччинаУкраїнаРосія
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