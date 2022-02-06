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У Швеції не виключають нападу Росії на країну

Неділя, 6 лютого 2022, 12:38
Шведський солдат, фото getty images

Високопосадовець зі шведського Агентства психологічного захисту Магнус Хьорт заявив, що сценарій нападу Росії на Швецію не слід виключати.

Джерело: Хьорт в інтерв'ю The Guardian

Деталі: Стокгольм повертається до умов холодної війни, на даному етапі країна інтенсивно готується до боротьби з фейковими новинами, а також вибудовує способи захисту своєї незалежності.

Для цього у Швеції у січні відновив роботу урядовий орган під назвою Агентство психологічного захисту. Відомство покликане протидіяти іноземній дезінформації, зокрема російській, особливо на тлі загрози масштабної агресії РФ проти України.

Заступник директора Агентства Магнус Хьорт сказав, що небезпека дезінформації особливо посилилася напередодні загальних виборів у Швеції, які відбудуться у вересні на тлі "погіршення ситуації з безпекою в Європі".

За його словами, захоплення Росією Криму в 2014 році спонукало Швецію почати відновлювати свою "тотальну оборону", що поєднує військову, громадянську та психологічну безпеку. Чиновник додав, що хоч прямої загрози Швеції з боку Росії зараз немає, але виключати цього не слід.

Пряма мова Хьорта: "Ми не можемо виключати, що Швеція може зазнати нападу".

Деталі: В Агентстві на даний момент працює близько 45 співробітників, і їхня кількість зросте незабаром. Метою роботи урядового відомства є, окрім іншого, захист свободи та незалежності Швеції. "Авторитарні держави роками намагалися впливати на вибори. Різниця сьогодні в тому, що через соціальні мережі у вас більше можливостей впливати на людей. Ось чому нам потрібно мати можливість відслідковувати втручання у нашу демократію", - додав високопосадовець.

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Теми: ШвеціяРосіядезінформація
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