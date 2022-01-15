Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Швеція посилює боєздатність через активність РФ у Балтійському морі

Субота, 15 січня 2022, 21:34
Швеція посилює боєздатність через активність РФ у Балтійському морі
Шведські військові, фото AFP/Getty Images

Збройні сили Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності в Балтійському морі.

Джерело: міністр оборони Швеції Петер Гультквіст, якого цитує DW

Деталі: Шведське телебачення у суботу, 15 січня, опублікувало кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка. Вони доставлені до адміністративного центру острова - міста Вісбю поромом. Також військово-транспортний літак із солдатами та обладнанням приземлився в аеропорту Вісбю 14 січня.

Реклама:

Очільник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин", частина з них уже патрулює гавань. А голова оперативного управління збройних сил Швеції генерал-лейтенант Лейф Мікаель Классон розповів, що до Вісбю прибули резервісти.

У ЗС Швеції пояснили, що "операції посилені на кількох локаціях" на тлі зростання російської активності у Балтійському морі.

Пряма мова міністра оборони Швеції: "Збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси", Посилення патрулювання на Готланді - це знак того, що Стокгольм серйозно ставиться до ситуації, і що Швецію не "застануть зненацька".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Швеція рішуче відкинула вимогу Росії про те, щоб до НАТО не втупали нові члени. Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде зазначила, що хоча вимоги Росії адресовані насамперед США та НАТО, вони також зачіпають інтереси Швеції, яка не входить до Альянсу, проте співпрацює з ним.

Теми: ШвеціяРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Швеція
Опозиція закликає владу Швеції передати Україні винищувачі Gripen
Шведська мережа магазинів одягу H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні
Швеція не може поділитися з Україною винищувачами Gripen – прем’єр
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: