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Швеція посилює боєздатність через активність РФ у Балтійському морі

Субота, 15 січня 2022, 22:34
Шведські військові, фото AFP/Getty Images

Збройні сили Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності в Балтійському морі.

Джерело: міністр оборони Швеції Петер Гультквіст, якого цитує DW

Деталі: Шведське телебачення у суботу, 15 січня, опублікувало кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка. Вони доставлені до адміністративного центру острова - міста Вісбю поромом. Також військово-транспортний літак із солдатами та обладнанням приземлився в аеропорту Вісбю 14 січня.

Очільник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин", частина з них уже патрулює гавань. А голова оперативного управління збройних сил Швеції генерал-лейтенант Лейф Мікаель Классон розповів, що до Вісбю прибули резервісти.

У ЗС Швеції пояснили, що "операції посилені на кількох локаціях" на тлі зростання російської активності у Балтійському морі.

Пряма мова міністра оборони Швеції: "Збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси", Посилення патрулювання на Готланді - це знак того, що Стокгольм серйозно ставиться до ситуації, і що Швецію не "застануть зненацька".

Нагадаємо:

  • Швеція рішуче відкинула вимогу Росії про те, щоб до НАТО не втупали нові члени. Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде зазначила, що хоча вимоги Росії адресовані насамперед США та НАТО, вони також зачіпають інтереси Швеції, яка не входить до Альянсу, проте співпрацює з ним.

Теми: ШвеціяРосіязброя
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