Швеція посилює боєздатність через активність РФ у Балтійському морі

Збройні сили Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності в Балтійському морі.

Джерело: міністр оборони Швеції Петер Гультквіст, якого цитує DW

Деталі: Шведське телебачення у суботу, 15 січня, опублікувало кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка. Вони доставлені до адміністративного центру острова - міста Вісбю поромом. Також військово-транспортний літак із солдатами та обладнанням приземлився в аеропорту Вісбю 14 січня.

Очільник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин", частина з них уже патрулює гавань. А голова оперативного управління збройних сил Швеції генерал-лейтенант Лейф Мікаель Классон розповів, що до Вісбю прибули резервісти.

У ЗС Швеції пояснили, що "операції посилені на кількох локаціях" на тлі зростання російської активності у Балтійському морі.

Пряма мова міністра оборони Швеції: "Збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси", Посилення патрулювання на Готланді - це знак того, що Стокгольм серйозно ставиться до ситуації, і що Швецію не "застануть зненацька".

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