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В Україну прибула перша партія протиковідних ліків "Молнупіравір"

Неділя, 6 лютого 2022, 11:52
В Україну прибула перша партія протиковідних ліків Молнупіравір
Молнупіравір, фото Getty Images

У неділю, 6 лютого, в Україну прибули перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування коронавірусу. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні в Україну прибуло 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme"

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Деталі: За словами міністра, роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" Україна почала ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику.

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

Двідково: "Молнупіравір" – противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Препарат зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: коронавірусепідеміямедицинаЛяшко Віктор
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