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США попередили Китай про втрати у разі вторгнення РФ в Україну

Неділя, 6 лютого 2022, 21:26
США попередили Китай про втрати у разі вторгнення РФ в Україну
ЗУСТРІЧ ПУТІНА Й Сі ЦЗІНЬПІНЯ В ПЕКІНІ 4 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. ФОТО: AFP via Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що Китай також зазнає економічних втрат у разі подальшого російського вторгнення в Україну.

Джерело: Салліван в ефірі низки американських ЗМІ у неділю, повідомляє NBC news

Пряма мова Саллівана в ефірі NBC: "Ми вважаємо, що Пекін врешті-решт візьме на себе частину витрат, пов'язаних з російським вторгненням в Україну, і що вони мають підрахувати це, розглядаючи свої домовленості з російським урядом протягом наступних кількох тижнів".

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Деталі: За словами Саллівана, спрямовані проти Росії санкції можуть мати прямий вплив на Китай, "оскільки вони вдарять по фінансовій системі Росії, яка, звичайно ж, зачіпає й китайську економіку".

В ефірі ABC радник Байдена зазначив, що Китай розуміє, що він не в змозі "компенсувати Росії економічні втрати, які можуть бути спричинені нашими санкціями".

"Якщо Росія вирішить рухатися вперед, це призведе не лише до стратегічних втрат Росії, але й якщо Китай підтримає її, це призведе до певних втрат Китаю в очах усього світу, в очах Європи та в очах інших країн, які зараз дивляться та надсилають чіткий сигнал, що вони хотіли б бачити дипломатію, а не війну", - сказав Салліван.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 4 лютого президент Росії Володимир Путін підписав із очільником Китаю Сі Цзіньпінем спільну заяву про засудження "розширення НАТО" та "агресивних намірів" щодо Росії.

Українська правда
Теми: СШАКитайРосія
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