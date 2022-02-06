Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США попередили Китай про втрати у разі вторгнення РФ в Україну

Неділя, 6 лютого 2022, 22:26
ЗУСТРІЧ ПУТІНА Й Сі ЦЗІНЬПІНЯ В ПЕКІНІ 4 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. ФОТО: AFP via Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що Китай також зазнає економічних втрат у разі подальшого російського вторгнення в Україну.

Джерело: Салліван в ефірі низки американських ЗМІ у неділю, повідомляє NBC news

Пряма мова Саллівана в ефірі NBC: "Ми вважаємо, що Пекін врешті-решт візьме на себе частину витрат, пов'язаних з російським вторгненням в Україну, і що вони мають підрахувати це, розглядаючи свої домовленості з російським урядом протягом наступних кількох тижнів".

Деталі: За словами Саллівана, спрямовані проти Росії санкції можуть мати прямий вплив на Китай, "оскільки вони вдарять по фінансовій системі Росії, яка, звичайно ж, зачіпає й китайську економіку".

В ефірі ABC радник Байдена зазначив, що Китай розуміє, що він не в змозі "компенсувати Росії економічні втрати, які можуть бути спричинені нашими санкціями".

"Якщо Росія вирішить рухатися вперед, це призведе не лише до стратегічних втрат Росії, але й якщо Китай підтримає її, це призведе до певних втрат Китаю в очах усього світу, в очах Європи та в очах інших країн, які зараз дивляться та надсилають чіткий сигнал, що вони хотіли б бачити дипломатію, а не війну", - сказав Салліван.

Що передувало: 4 лютого президент Росії Володимир Путін підписав із очільником Китаю Сі Цзіньпінем спільну заяву про засудження "розширення НАТО" та "агресивних намірів" щодо Росії.

Українська правда
Теми: СШАКитайРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Борисполі приземлився другий за день американський літак з допомогою Україні

Новини 9 лютого: військова допомога Україні, скандал з виробництвом паспортів

НАБУ затримало депутата Київради Трубіцина та інших причетних до отримання хабаря

Олімпіада 2022: у медальному заліку знову змінився лідер

фото, відеоНАБУ викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", але він утік на авто

РосЗМІ повідомили про госпіталізацію Жириновського у важкому стані

Усі новини...
США
Apple планує наступну презентацію на 8 березня: що покажуть
Радник Байдена: Росія може атакувати Україну в різних формах, може анексувати Донбас
До Польщі прибули основні сили США для посилення східного флангу НАТО
Останні новини
01:45
80 людей загинули через циклон "Бацірай" на Мадагаскарі
00:46
Пандемія: кількість COVID-випадків сягнула 400 мільйонів
23:47
"Слуга народу" чекає, що Трухін самостійно складе мандат нардепа "по совісті"
22:59
Байден поговорив телефоном з Макроном після його візиту до Москви і Києва
22:11
У Борисполі приземлився другий за день американський літак з допомогою Україні
21:49
Новини 9 лютого: 500 гривень за бустер, інфляція, торгівля між Україною і РФ
21:43
Росія відмовилася від участі у Мюнхенській безпековій конференції
21:39
У "Слузі народу" відреагували на затримання свого депутата на хабарі: кажуть, винен Кличко
21:16
Канцлер Німеччини: Москва зрозуміла повідомлення про санкції
21:07
Microsoft цікавиться покупкою розробника сервісів для кібербезпеки Mandiant
Усі новини...