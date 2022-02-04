Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай підтримав Путіна щодо "гарантій нерозширення НАТО"

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:16
Китай підтримав Путіна щодо гарантій нерозширення НАТО
Зустріч Путіна й Цзіньпіня в Пекіні 4 лютого 2022 року. Фото: Getty images

Президент Росії Володимир Путін підписав із очільником Китаю Сі Цзіньпінем спільну заяву про засудження "розширення НАТО" та агресивних намірів щодо Росії.

Джерело: пресслужба Кремля, міжнародна агенція Reuters

Дослівно: "Сторони вважають, що окремі держави, військово-політичні союзи чи коаліції мають на меті отримання прямо чи непрямо односторонньої військоввої переваги на шкоду безпеці інших, у тому числі методами недобросовісної конкуренції, посилюють геополітичне суперництво, роздають антагонізм та конфронтацію, серйозно підривають лад у сфері міжнародної безпеки та глобальну стратегічну стабільність. 

Реклама:

Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, вважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитись до мирного розвитку інших держав".

Деталі: Крім того, Китай підтримав в спільній заяві Росію щодо ультиматуму про надання гарантій, що в майбутньому НАТО не буде розширюватися.

У заяві сторони кілька разів критикують США за нібито агресивні дії в різних точках світу та вихід із міжнародних угод про знищення біологічної, хімічної зброї та ракет малої та середньої дальності.

ВІДЕО ДНЯ

Путін натомість підтримав позицію Китаю щодо невизнання незалежності Тайваня та підтримав ідею, що Тайвань є невід’ємною частиною комуністичного Китаю.

Крім того, Росія анонсувала нову газову угоду з Китаєм та пожвавлення торгівлі між країнами в національній валюті "через непередбачуваність щодо використання долара".

Росія та Китай у заяві визнали свої стосунки "особливим, дружнім партнерством".

Передісторія: 

  • Раніше Сполучені Штати просили Китай використати свій вплив на Росію, щоби не допустити вторгнення до України.
  • Американські журналісти з посиланням на свої джерела у владних кабінетах твердили, що Цзіньпінь буцімто просив Путіна не нападати на Україну, поки в Пекіні тривають Зимові Олімпійські ігри. Мовляв, китайський лідер не хотів, щоби увага медіа до російської агресії затьмарила успіх Олімпіади в Пекіні.
  • У грудні 2021 року, на тлі загрози вторгнення Росії до України, США та країни-члени НАТО розпочали дипломатичні перемовини з Росією щодо деескалації. Росія поставила ультиматум Заходу щодо надання так званих "письмових гарантій", що НАТО не буде розширюватися на Схід, а з території всіх країн-членів Альянсу, які приєдналися після 1997 року, заберуть військових, зброю та військову техніку НАТО.
  • 26 січня 2022 року посол США в Росії Джон Салліван завіз до російського Міністерства закордонних справ "письмові відповіді" США щодо надання "гарантій".
  • 2 лютого іспанське авторитетне видання El Pais оприлюднило зі своїх джерел зміст відповідей Заходу, зокрема, США запропонували Росії узгодити механізми взаємного відведення зброї зі Східної Європи, проте додали, що будь-яка країна має право вступати до військово-політичних союзів.

Українська правда
Теми: КитайРосіяПутінНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: