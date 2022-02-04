Китай підтримав Путіна щодо "гарантій нерозширення НАТО"
Президент Росії Володимир Путін підписав із очільником Китаю Сі Цзіньпінем спільну заяву про засудження "розширення НАТО" та агресивних намірів щодо Росії.
Джерело: пресслужба Кремля, міжнародна агенція Reuters
Дослівно: "Сторони вважають, що окремі держави, військово-політичні союзи чи коаліції мають на меті отримання прямо чи непрямо односторонньої військоввої переваги на шкоду безпеці інших, у тому числі методами недобросовісної конкуренції, посилюють геополітичне суперництво, роздають антагонізм та конфронтацію, серйозно підривають лад у сфері міжнародної безпеки та глобальну стратегічну стабільність.
Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, вважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитись до мирного розвитку інших держав".
Деталі: Крім того, Китай підтримав в спільній заяві Росію щодо ультиматуму про надання гарантій, що в майбутньому НАТО не буде розширюватися.
У заяві сторони кілька разів критикують США за нібито агресивні дії в різних точках світу та вихід із міжнародних угод про знищення біологічної, хімічної зброї та ракет малої та середньої дальності.
Путін натомість підтримав позицію Китаю щодо невизнання незалежності Тайваня та підтримав ідею, що Тайвань є невід’ємною частиною комуністичного Китаю.
Крім того, Росія анонсувала нову газову угоду з Китаєм та пожвавлення торгівлі між країнами в національній валюті "через непередбачуваність щодо використання долара".
Росія та Китай у заяві визнали свої стосунки "особливим, дружнім партнерством".
Передісторія:
- Раніше Сполучені Штати просили Китай використати свій вплив на Росію, щоби не допустити вторгнення до України.
- Американські журналісти з посиланням на свої джерела у владних кабінетах твердили, що Цзіньпінь буцімто просив Путіна не нападати на Україну, поки в Пекіні тривають Зимові Олімпійські ігри. Мовляв, китайський лідер не хотів, щоби увага медіа до російської агресії затьмарила успіх Олімпіади в Пекіні.
- У грудні 2021 року, на тлі загрози вторгнення Росії до України, США та країни-члени НАТО розпочали дипломатичні перемовини з Росією щодо деескалації. Росія поставила ультиматум Заходу щодо надання так званих "письмових гарантій", що НАТО не буде розширюватися на Схід, а з території всіх країн-членів Альянсу, які приєдналися після 1997 року, заберуть військових, зброю та військову техніку НАТО.
- 26 січня 2022 року посол США в Росії Джон Салліван завіз до російського Міністерства закордонних справ "письмові відповіді" США щодо надання "гарантій".
- 2 лютого іспанське авторитетне видання El Pais оприлюднило зі своїх джерел зміст відповідей Заходу, зокрема, США запропонували Росії узгодити механізми взаємного відведення зброї зі Східної Європи, проте додали, що будь-яка країна має право вступати до військово-політичних союзів.