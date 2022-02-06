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У Києві від Covid померла 23-річна жінка

Неділя, 6 лютого 2022, 22:04
У Києві від Covid померла 23-річна жінка
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 5 лютого в Києві зафіксовано 2298 випадків коронавірусу, померло 18 хворих, в тому числі 23-річна жінка.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Серед померлих 5 лютого – 8 жінок від 23 до 94 років і 10 чоловіків від 52 до 86 років.

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Серед нових хворих – 1247 жінок віком від 18 до 94 років, 813 чоловіків віком від 18 до 87 років, 122 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 116 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Госпіталізовано за добу 34 хворих на коронавірус і 194 хворих з підозрою на Covid та пневмоніями.

Подолали коронавірус 292 особи.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (371), Оболонському (312) та в Святошинському (293) районах.

Всього з початку пандемії у Києві виявили 381 269 випадків Covid, померли 8587 осіб, одужали - 340 865.

Що передувало: У Києві за добу 4 лютого виявили рекордні 3173 випадки Covid, померли 11 хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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