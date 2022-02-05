Антирекорд у Києві: понад 3 тисячі випадків Covid за добу

У Києві за добу 4 лютого виявили рекордні 3173 випадки Covid, померли 11 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 79 хворих на коронавірус і 253 особи з підозрою на Covid та пневмоніями.

Подолали коронавірус іще 915 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (504), Дарницькому (402) та в Оболонському (397) районах.

Серед нових хворих – 1641 жінка віком від 18 до 92 років, 1093 чоловіки віком від 18 до 92 років, 219 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 220 хлопчиків від 3 днів до 17 років.

Серед жертв коронавірусу – 5 жінок від 62 до 87 років і 6 чоловіків від 72 до 86 років.

Всього з початку пандемії у столиці виявили 378 971 випадок Covid, померли 8569 осіб, одужали – 340 573.

Що передувало: За добу 3 лютого в Києві виявили 2869 хворих на коронавірус, померли 18 хворих.

2 лютого у столиці від коронавірусу померли 16 людей, крім того, було зареєстровано 2 437 нових випадків Covid-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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