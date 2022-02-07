Японія і Нідерланди увійшли до п’ятірки країн, де найбільше нових ковід-хворих

За добу 5 лютого у світі виявили 1 859 486 заражень коронавірусом.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в РФ – 180 071 хворий, у Франції – 155 439, у Німеччині – 114 424. Крім того, в Японії – 105 817 випадків, у Нідерландах – 94 884.

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Україна, де 27 851 хворий, на 22 місці у світі між Австрією та Чехією, у Європі – на 11 місці.

6 352 людини у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 12 місці у світі і на 4 в Європі.

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