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Японія і Нідерланди увійшли до п’ятірки країн, де найбільше нових ковід-хворих

Понеділок, 7 лютого 2022, 05:35
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 5 лютого у світі виявили 1 859 486 заражень коронавірусом.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в РФ – 180 071 хворий, у Франції – 155 439, у Німеччині – 114 424. Крім того, в Японії – 105 817 випадків, у Нідерландах – 94 884.

Україна, де 27 851 хворий, на 22 місці у світі між Австрією та Чехією, у Європі – на 11 місці.

6 352 людини у світі за добу  померли від вірусу. За цим  показником Україна на 12 місці у світі і на 4 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Нагадаємо: 5 лютого в Україні з ковідом було госпіталізовано 4 219 осіб, летальних випадків – 109, водночас одужали 6 089 людей.

Українська правда
Теми: коронавірус
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