Ковід в Україні: майже 28 тисяч нових заражень, 109 хворих померли
Неділя, 6 лютого 2022, 07:28
За добу 5 лютого в Україні виявили 27,8 тис. нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 109 українців.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: У суботу було зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби, з них дітей – 2 597, медпрацівників – 431.
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Найбільше нових випадків на Одещині (2788), у Києві (2298) та у Хмельницькій області (2070).
Також за минулу добу було госпіталізовано 4 219 осіб, летальних випадків – 109, водночас одужали 6 089 людей.
Нагадаємо:
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- В Україні фіксували понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу у п'ятницю, 4 лютого, та у четвер, 3 лютого.
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Українська правда