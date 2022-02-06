Ковід в Україні: майже 28 тисяч нових заражень, 109 хворих померли

За добу 5 лютого в Україні виявили 27,8 тис. нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 109 українців.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У суботу було зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби, з них дітей – 2 597, медпрацівників – 431.

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Найбільше нових випадків на Одещині (2788), у Києві (2298) та у Хмельницькій області (2070).

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 219 осіб, летальних випадків – 109, водночас одужали 6 089 людей.

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В Україні фіксували понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу у п'ятницю, 4 лютого, та у четвер, 3 лютого.

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