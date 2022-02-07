Помер ексглава ВР Криму, який підтримав окупацію

На 84 році життя помер кримський політик, колишній голова Верховної Ради АРК та ексдепутат Верховної Ради України Борис Дейч.

Джерело: так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у Telegram, окупаційні кримські ЗМІ

Деталі: ЗМІ повідомляють, що Дейч помер вранці 7 лютого у клініці в Москві, куди його привезли із Криму після погіршення стану через COVID-19.

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Зазначається, що він "був щеплений і зробив ревакцинацію". Яким саме препаратом – невідомо.

Довідково: Під час незаконного "референдуму" в Криму Дейч проголосував за окупацію півострова та закликав об'єднуватися з Росією. Цікаво, що ще три місяці після окупації депутат їздив у Верховну Раду в Київ на роботу.

За життя нагороджений званням Герой України, яке не втратив навіть протягом 8 років окупації. Це звання "Герой України" надає низку пільг і надбавку до пенсії. Після окупації Криму ці привілеї РФ формально залишила для українських "героїв".

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Серед інших нагород Дейча є 2 ордени Ярослава Мудрого, медаль "За сприяння в охороні державного кордону України", орден "За заслуги" III ст., медаль "Захисник Вітчизни" та міжнародна нагорода тисячоліття "За заслуги перед людством".