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Ексглава ВР Криму, який підтримав окупацію, досі має звання "Герой України"

Середа, 25 серпня 2021, 14:26
Ексглава ВР Криму, який підтримав окупацію, досі має звання Герой України
Борис Дейч. Фото: скріншот з відео 7-річної давнини

Колишній глава Верховної Ради Криму і народний депутат України Борис Дейч, який на так званому "референдумі" проголосував за окупацію АРК Росією, досі має українські державні нагороди, зокрема й звання Героя України.

Джерело: рух "ЧЕСНО", "Радіо Свобода"

Деталі: Дейч був депутатом ВР Криму у 1998-2006 роках, а з 2002 по 2006 рік очолював парламент, тричі був депутатом Верховної Ради України від Партії регіонів. До речі, його ловили на кнопкодавстві у парламенті.

У 2010 році Дейч голосував за ратифікацію угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Під час Революції Гідності він підтримував антимайдан. Також як нардеп 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони", а під час незаконного "референдуму" в Криму проголосував за окупацію півострова та закликав об'єднуватися з Росією. Цікаво, що ще три місяці після окупації депутат їздив у Верховну Раду в Київ на роботу.

При цьому Дейч досі має низку високих держнагород України, в тому числі й звання "Герой України" з врученням ордена Держави. Ще в 2013 році орден Героя він отримав з рук тодішнього президента Віктора Януковича.

Серед інших нагород Дейча є такі:

  • 2 ордени Ярослава Мудрого;
  • Медаль "За сприяння в охороні державного кордону України";
  • Орден "За заслуги" III ст.;
  • Медаль "Захисник Вітчизни";
  • Міжнародна нагорода тисячоліття "За заслуги перед людством".

У 2016 році на сайті президента України з'явилася петиція з вимогою позбавити Дейча звання "Герой України", проте звернення набрало менше 600 підписів і лишилось без розгляду.

За даними РС, зараз Дейч - фігура непублічна. У кримських ЗМІ пишуть, що він володіє туристично-оздоровчим комплексом "Судак", проте в нормативних документах його прізвища немає.

Також звання Героя України досі є в першого голови Верховної Ради Криму і депутата першого скликання Українського парламенту Миколи Багрова (нині покійного). У нього є й низка інших українських нагород.

Багров також привітав окупацію Росією Криму і під час одного з виступів сказав: "Я був першим керівником Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і вже тоді можна було бачити в Україні ознаки нацизму. Зараз це нерідко переростає у відвертий фашизм. Велике спасибі президентові Володимиру Путіну, який допоміг, повернення Криму було проведено блискуче".

Багров помер у квітні 2015 року.

Екс-нардеп та міністр оборони Януковича Павло Лебедєв має нагороди України – медаль "За відзнаку у військовій службі" I ст. та звання "Заслужений економіст України".

Ще один нардеп першого скликання ВРУ Сергій Цеков, який був керівником "Русской общины Крыма" та першим віце-спікером кримського парламенту, став першим членом Ради федерації РФ від російської тимчасової окупаційної влади Криму, з 2008 року має звання заслуженого працівника місцевого самоврядування АРК.

Сергія Цекова називають одним із "хрещених батьків" політики Сергія Аксьонова, адже саме він під час першого засідання в уже захопленому російськими окупантами будівлі Верховної ради АРК запропонував депутатам підтримати кандидатуру свого протеже на посаду керівника кримського уряду, як узгоджену з Путіним.

Довідково: Звання "Герой України" надає низку пільг і надбавку до пенсії. Після окупації Криму ці привілеї РФ формально залишила для українських "героїв".

Як пише "ЧЕСНО", наразі, на жаль, процедура позбавлення державних нагород, у тому числі й звання "Герой України", складна і недієва. Спростити механізм депутати вже намагалися, але законопроект відхилили. Відтак Героями після нагородження залишаються практично довічно, навіть ті, хто став колаборантом в окупованому Криму.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримнагородиокупація
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