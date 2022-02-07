Силовики прийшли в "Київводоканал"

Прокуратура спільно з Нацполіцією проводять слідчі дії в "Київводоканалі".

Джерело: Київська міська прокуратура, спікер відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: 7 лютого прокурори спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками Департаменту стратегічних розслідувань на виконання ухвал слідчого судді проводять огляди складських приміщень ПрАТ "Київводоканал" в межах кримінального провадження щодо заволодіння коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років ПрАТ "Київводоканал" уклало низку договорів із підрядником на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, тощо.

При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операцій з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дозволило заволодіти коштами ПрАТ "Київводоканал" в особливо великих розмірах.

Огляди на складах "Київводоканалу" проводяться, щоб встановити фактичне місцезнаходження обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Речниця прокуратури Надія Максимець уточнила УП, що загальна сума договорів, укладених між комунальниками і підрядникм становить 3,5 млн гривень. Сума збитків буде встановлена за результатами експертиз та проведених слідчих дій (оглядів та обшуків на згаданих підприємствах).

Що передувало: Обшуки у підрядника у вищевказаній справі правоохоронці проводили в жовтні 2021 року.