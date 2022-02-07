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НАТО створило "повітряний міст", щоб постачати зброю в Україну – WSJ

Понеділок, 7 лютого 2022, 15:13
АМЕРИКАНСЬКИЙ ЛІТАК ЗІ ЗБРОЄЮ В АЕРОПОРТУ "БОРИСПІЛЬ". ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Країни НАТО встановили "повітряний міст" для передачі озброєння та боєприпасів в Україну, щоб у такий спосіб стримати можливе вторгнення військ РФ.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на своїх співрозмовників

Деталі: Повідомляється, що США повідомила Конгрес про те, що планує передати Україні п'ять транспортних гелікоптерів Мі-17 російського виробництва, які використала афганська армія.

За словами офіційного представника США, Україні різко не вистачає боєприпасів. Декілька складів боєприпасів в Україні знищено внаслідок інцидентів (йдеться про вибухи на складах боєприпасів - ред., до яких може бути причетна Росія.

Єдиний в Україні завод з виробництва боєприпасів був у Луганську, який контролюють російські бойовики збройного угруповання "ЛНР."

У статті наголошується, що до створення повітряного коридору зброю Україні постачали з країн НАТО лише США та Туреччина, які "готові були ризикувати гнівом Москви".

За даними WSJ, разом зі США Києву допомагають Британія та країни Балтії. Польща та Чехія планують розпочати їх найближчим часом.

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При цьому українських військових уже навчають інструктори із США, Великої Британії, Канади, Польщі.

Теми: НАТОУкраїнаРосія
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