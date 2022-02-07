Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До берега Лівії прибило сотні пачок гашишу із портретами Путіна

Понеділок, 7 лютого 2022, 14:09
До берега Лівії прибило сотні пачок гашишу із портретами Путіна
Фото: The Libya Observer

В Лівії на березі моря знайшли 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: The Libya Observer

Дослівно: "Головне управління кримінальних розслідувань міста Аль-Марг повідомило, що місцевий житель знайшов на березі моря в суботу 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна".

Реклама:

Деталі: Видання повідомляє, що кілька днів тому на іншому лівійському пляжі знайшли велику кількість гашишу із зображенням колумбійця-наркобарона Пабло Ескобара.

Припускається, що цей гашиш з’явився після того, як у морі затонула його контрабандна партія.

Теми: ПутінЛівія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: