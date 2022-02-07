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МОЗ: лише у кожного п’ятого в Україні штам "Омікрон", усі інші – "Дельта"

Понеділок, 7 лютого 2022, 14:49
МОЗ: лише у кожного п’ятого в Україні штам Омікрон, усі інші – Дельта
фото: ельдар сарахман, уп

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в середньому лише 20% українців мають штам "Омікрон".

Джерело: Кузін в інтерв’ю виданню "Фокус"

Пряма мова Кузіна: В Україні наразі міксовий сценарій: з 2021 року залишився "хвіст" штаму "Дельта", плюс починає з’являтися "Омікрон", щодня все більше і більше.

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За даними вірусологічного моніторингу, 20% в середньому — це "Омікрон", все інше — ще "Дельта".

Але картина постійно змінюється. Є регіони, де випадків "омікрона" фіксується більш як 20%".

Деталі: Такими областями Кузін назвав Івано-Франківську, Львівську й Чернівецьку, тобто ті, де погіршилася епідситуація.

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Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що з початку березня в Україні може стабілізуватися ситуація з коронавірусом, а до цього може зрости до 60 тисяч нових заражень за добу.

Теми: МОЗкоронавірусОмікронепідемія
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