Covid може зрости до 60 тисяч нових хворих за добу, а зниження з березня – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що з початку березня в Україні може стабілізуватися ситуація з коронавірусом, а до цього може зрости до 60 тисяч нових заражень за добу.

Джерело: Ляшко під час брифінгу

Пряма мова Ляшка: "В Україні зростання триває 4 тижні поспіль, на наступному 5 тижні також очікується зростання захворюваності.

Уже із 7 тижня 2022 року захворюваність ймовірно почне стабілізуватись та знижуватися".

Деталі: Згідно з прогнозами МОЗ, у найближчі два тижні добовий приріст може зрости до 60 тисяч.

Нагадаємо: За добу 6 лютого в Україні зафіксували 23 378 випадків захворювання на Covid і 115 смертей від коронавірусної хвороби.