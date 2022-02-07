Covid може зрости до 60 тисяч нових хворих за добу, а зниження з березня – Ляшко
Понеділок, 7 лютого 2022, 10:35
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що з початку березня в Україні може стабілізуватися ситуація з коронавірусом, а до цього може зрости до 60 тисяч нових заражень за добу.
Джерело: Ляшко під час брифінгу
Пряма мова Ляшка: "В Україні зростання триває 4 тижні поспіль, на наступному 5 тижні також очікується зростання захворюваності.
Реклама:
Уже із 7 тижня 2022 року захворюваність ймовірно почне стабілізуватись та знижуватися".
Деталі: Згідно з прогнозами МОЗ, у найближчі два тижні добовий приріст може зрости до 60 тисяч.
Нагадаємо: За добу 6 лютого в Україні зафіксували 23 378 випадків захворювання на Covid і 115 смертей від коронавірусної хвороби.
ВІДЕО ДНЯ
Українська правда