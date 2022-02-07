Українського військового поранили на Донбасі
Понеділок, 7 лютого 2022, 16:31
Від початку доби 7 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, поранений військовий ЗСУ.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
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Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї".
Деталі: Внаслідок обстрілів військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Він у лікарні, стан його здоров’я задовільний.