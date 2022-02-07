За рік на популяризацію української кухні піде 2 млн гривень

Голова Державного агентства України з розвитку туризму Мар'яна Олеськів повідомила про виділення близько 2 млн. грн. на реалізацію стратегії з популяризації української кухні у 2022 році.

Джерело: агентство "Інтерфакс-Україна", яке наводить коментар Олеськів

Деталі: Також за її словами ще 4 млн. грн. піде на проведення в Україні гастрономічної конференції Gastromasa. Крім того, вона зазначила, що 50 млн грн, передбачених відомству на маркетингові програми, також включають просування гастрономії.

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Олеськів зазначила, що у питанні популяризації гастрокультури Держтуризму працюватиме спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. Зокрема йдеться про роботу з дослідниками та шеф-кухарями. У відомстві планують ідентифікувати регіональні кухні по окремих регіонах, сформувати кошик продуктів та страв для просування у світі, а також запускати відповідні рекламні кампанії.

Пряма мова Олеськів: "У нас є справді класна кухня, добре розвинена гастрономія, ресторанна культура та бізнес. Це може стати одним із таких турпродуктів, який привабить іноземного туриста".

"Наше завдання - працювати з шефами, допомагати їм вчиться, привозити сюди інших шефів, привозити міжнародні заходи, говорити з різними міжнародними заходами, щоб вони запрошували наших шефів... Коли цей нетворкінг здійсниться, це стане великим плюсом для розвитку гастрономії тут".

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Передісторія:

Міністерство закордонних справ України у 2021 році подало номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" для включення до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.