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У Франції назвали українські продукти, які "дестабілізували ринок" країни

Тетяна Висоцька, Альона Мазуренко Понеділок, 26 травня 2025, 13:33
У Франції назвали українські продукти, які дестабілізували ринок країни
фото: Getty Images

М’ясо птиці та зернові, які експортувалися з України на територію Європейського Союзу на пільгових умовах, дестабілізували внутрішній ринок Франції, тому необхідний баланс між підтримкою України та захистом власного виробника.

Джерело: міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства 26 травня у Брюсселі, "Європейська правда"

Деталі: Анні Женевар наголосила, що український пільговий експорт м’яса птиці та зернових дестабілізували французькі ринки.

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"Я підтримую будь-яку позицію, яка забезпечує баланс між необхідністю підтримати країну, що зазнала нападу, і необхідністю захистити власне виробництво. Ви знаєте, що коли митні збори були зняті, це негайно і глибоко дестабілізувало низку галузей в нашій країні", – розповіла Женевар.

"Я маю на увазі птахівництво. Я також бачу в зерновій сфері, що зерно не входить до угод, і якщо подивитися на динаміку імпорту, зокрема з України, то він також дестабілізує наші власні виробництва", – деталізувала вона.

Тому, на думку французької міністерки, "підтримка України не може здійснюватися без урахування наслідків, які це може мати для наших власних виробництв. Пошук цього балансу видається мені необхідним".

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Як повідомлялося, Європейська комісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торговельних заходів для України, відомих як "торговельний безвіз".

Ще наприкінці квітня "ЄвроПравда" писала, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям"

ФранціяУкраїнаторгівляпродукти
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