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Держсекретар США: Україна виконує Мінські угоди, а Росія - ні

Понеділок, 7 лютого 2022, 19:56
Держсекретар США: Україна виконує Мінські угоди, а Росія - ні
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"США і Україна єдині в Тому, що Мінськ – це шлях вперед, щоб розв’язати конфлікт на Донбасі, створення російським вторгненням у 2014 році. І це найкращий шлях відновити український суверенітет. Україна в останні роки постійно просувається в імплементації Мінських угод. Якщо ви подивитеся на прописані умови, то чесно буде сказати, що України їх виконала ледь не усі, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов’язань", - сказав Блінкен.

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Він зазначив, що в Мінських угодах, зокрема, йдеться про особливий статус Донбасу, і за відповідної послідовності українці будуть готові рухатися вперед

"Але загальна картина з 2014 року показує, що Україна виконує зобов’язання, а Росія – ні. Якщо Росія серйозно налаштована виконати Мінськ, я думаю вона знайде сильного партнера в особі України, а Франція та Німеччина готові допомагати в цих зусиллях в рамках нормандського формату. В найближчі тижні буде нова зустріч і я сподіваюсь, що Росія продемонструє серйозне ставлення", - додав Блінкен.

Боррель у свою чергу заявив, що Європейський союз вважає, що можна знайти дипломатичне вирішення ситуації, що склалася на кордоні Україні через нарощування військ РФ.

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Теми: СШАРосіявійнаМінські угоди
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