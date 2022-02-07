Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Держсекретар США: Україна виконує Мінські угоди, а Росія - ні

Понеділок, 7 лютого 2022, 20:56
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"США і Україна єдині в Тому, що Мінськ – це шлях вперед, щоб розв’язати конфлікт на Донбасі, створення російським вторгненням у 2014 році. І це найкращий шлях відновити український суверенітет. Україна в останні роки постійно просувається в імплементації Мінських угод. Якщо ви подивитеся на прописані умови, то чесно буде сказати, що України їх виконала ледь не усі, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов’язань", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що в Мінських угодах, зокрема, йдеться про особливий статус Донбасу, і за відповідної послідовності українці будуть готові рухатися вперед

"Але загальна картина з 2014 року показує, що Україна виконує зобов’язання, а Росія – ні. Якщо Росія серйозно налаштована виконати Мінськ, я думаю вона знайде сильного партнера в особі України, а Франція та Німеччина готові допомагати в цих зусиллях в рамках нормандського формату. В найближчі тижні буде нова зустріч і я сподіваюсь, що Росія продемонструє серйозне ставлення", - додав Блінкен.

Боррель у свою чергу заявив, що Європейський союз вважає, що можна знайти дипломатичне вирішення ситуації, що склалася на кордоні Україні через нарощування військ РФ.

Теми: СШАРосіявійнаМінські угоди
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
США
В Росії заявляють, що це Захід готує провокацію, говорячи про вторгення
Репутація Зеленського залежить від конкурсу на главу САП – посольство США
Apple планує наступну презентацію на 8 березня: що покажуть
Останні новини
05:41
Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
04:47
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
Усі новини...