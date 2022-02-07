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Путін пригрозив ядерною зброєю Європі, якщо Україна з НАТО підуть на Крим

Понеділок, 7 лютого 2022, 23:43
Путін пригрозив ядерною зброєю Європі, якщо Україна з НАТО підуть на Крим
Володимир Путін, скриншот відео

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі вступу України в НАТО і повернення Криму військовим шляхом, "європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією".

Джерело: трансляція пресконференції після перемовин президентів Росії та Франції

Пряма мова Путіна: "Якщо Україна буде в НАТО, і військовим шляхом буде повертати собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією.

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Звичайно, потенціали об’єднаної організації НАТО і Росії неспівставні. Ми це розуміємо, але ми також розуміємо і те, що Росія – одна з провідних ядерних держав. А за деякими компонентами сучасності навіть багатьох випереджає.

Переможців не буде. І ви (французи – ред.) виявитеся втягнутими в цей конфлікт поза своєю волею".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін вважає, що вразі вступу України в НАТО, можливий сценарій, коли Росії доведеться воювати з цим блоком за півострів Крим.

Нагадаємо: Путін глузливо звернувся до української влади стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання російсько-української війни, процитувавши російську приказку.

Українська правда
Теми: ПутінНАТОядерна зброяРосія
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