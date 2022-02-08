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У разі вторгнення Росії в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме" – Байден

Вівторок, 8 лютого 2022, 01:25
Джо Байден, фото: Getty Images

Якщо Росія вторгнеться в Україну, Білий дім впевнений, що "Північного потоку-2" "більше не існуватиме".

Джерело: президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, цитує Укрінформ

Пряма мова Байдена: "Якщо Росія вторгнеться, що означатиме перетин кордону України танками й військами, знову ж, "Північного потоку-2" більше не існуватиме".

Деталі: У відповідь на запитання, як саме він може зробити це, оскільки контроль над майбутнім проєкту перебуває здебільшого в руках Німеччини, Байден підкреслив: "Обіцяю, ми будемо в змозі зробити це".

Передісторія:

Нагадаємо: Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає малоймовірним запуск "Північного потоку-2" у разі нового нападу Росії на Україну і називає це джерелом тиску на РФ.

Теми: БайденПівнічний потік-2Росія
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