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Держсекретар США: "Північний потік-2" - джерело тиску на РФ

Неділя, 12 грудня 2021, 20:23
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає малоймовірним запуск "Північного потоку-2" у разі нового нападу Росії на Україну і називає це джерелом тиску на РФ.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC "Meet the Press" у неділю, пише Bloomberg

Пряма мова: "Це дуже малоймовірно чи важко побачити (роботу "Північного потоку-2" – ред.), якщо Росія відновить агресію проти України".

"І насправді це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити, як газ тече цим трубопроводом".

Що передувало: Блінкен, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Баєрбок та їхні п'ять колег по Групі семи у неділю підтримали спільну заяву, в якій попередили Росію, щоб вона відступила від України або "зіштовхнеться із серйозними наслідками".

Партія зелених Бербока, що входить до складу нового уряду канцлера Німеччини Олафа Шольца, виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

На питання, чи зупинить Німеччина газопровід, Шольц у середу сказав, що напад на Україну буде "дуже серйозним порушенням правил, яке матиме різні наслідки".

Теми: СШАПівнічний потік-2Росія


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