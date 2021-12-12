Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держсекретар США: "Північний потік-2" - джерело тиску на РФ

Неділя, 12 грудня 2021, 19:23
Держсекретар США: Північний потік-2 - джерело тиску на РФ
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає малоймовірним запуск "Північного потоку-2" у разі нового нападу Росії на Україну і називає це джерелом тиску на РФ.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC "Meet the Press" у неділю, пише Bloomberg

Пряма мова: "Це дуже малоймовірно чи важко побачити (роботу "Північного потоку-2" – ред.), якщо Росія відновить агресію проти України".

"І насправді це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити, як газ тече цим трубопроводом".

Що передувало: Блінкен, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Баєрбок та їхні п'ять колег по Групі семи у неділю підтримали спільну заяву, в якій попередили Росію, щоб вона відступила від України або "зіштовхнеться із серйозними наслідками".

Партія зелених Бербока, що входить до складу нового уряду канцлера Німеччини Олафа Шольца, виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

На питання, чи зупинить Німеччина газопровід, Шольц у середу сказав, що напад на Україну буде "дуже серйозним порушенням правил, яке матиме різні наслідки".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПівнічний потік-2Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
США
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: