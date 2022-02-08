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Оголосили підозру "воєнкому", який керував мобілізацією бойовиків ОРЛО

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:19
фото СБУ

Контррозвідка української спецслужби встановила особу одного з очільників так званого "військкомату ЛНР", який забезпечував примусовий призов до лав бойовиків українців, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, у 2015 році мешканець тимчасово окупованого Луганська очолив підрозділ незаконного збройного формування так званого "військового комісаріату ЛНР".

Вказано, що наразі слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що, перебуваючи на посаді, зловмисник працював на виконання незаконно виданих окупантами "законів ЛНР".

Зокрема, він забезпечував "комплектування" незаконних збройних формувань бойовиків, які воювали проти Збройних Сил України та обстрілювали мирні населені пункти Луганщини.

Також зловмисник керував мобілізаційною роботою в цілому: організовував постановку мешканців окупованого обласного центру на "військовий облік"; проводив військові збори; зараховував місцевих мешканців до так званого "резерву народної міліції ЛНР" та забезпечував примусове проходження цивільними особами "військової служби" у лавах НЗФ.

Крім того, чоловік здійснював контроль за кримінальним переслідуванням мешканців ОРЛО, які "ухилялися" від виконання "військового обов’язку" перед окупаційним режимом.

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СБУ наголошує, що примусовий характер "мобілізаційних процесів" на тимчасово непідконтрольній українській владі території порушує норми міжнародного права, а також конституційні права та свободи громадян.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону (за даними УП, працює на посаді "воєнкома" і досі -ред.).

Правопорушнику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом чоловіка оголосять у загальнодержавний розшук.

Українська правда
Теми: СБУОРДЛОтероризмЛуганська область
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