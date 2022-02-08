У Києві стрибок хворих на Covid-19
За добу 7 лютого у столиці зафіксували 2 862 нових випадки коронавірусу, 7 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "За добу 2 862 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 7 летальних випадків від вірусу".
Деталі: Серед нових хворих понад 3 сотні дітей: 146 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 174 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (550), у Деснянському (350) та в Оболонському (339) районах.
До лікарень столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 235 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 386 397 підтверджених випадків коронавірусу, 8 606 хворих померли, подолали вірус 342 118 мешканців міста, з них 946 – за минулу добу.
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- У Києві за добу 4 лютого виявили рекордні 3173 випадки Covid, померли 11 хворих.