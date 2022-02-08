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У Києві стрибок хворих на Covid-19

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:34
Фото КМДА

За добу 7 лютого у столиці зафіксували 2 862 нових випадки коронавірусу, 7 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 862 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 7 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад 3 сотні дітей: 146 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 174 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (550), у Деснянському (350) та в Оболонському (339) районах.  

До лікарень столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 235 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 386 397 підтверджених випадків коронавірусу, 8 606 хворих померли, подолали вірус 342 118 мешканців міста, з них 946 – за минулу добу.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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