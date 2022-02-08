Ющенко звернувся до українців

Третій президент України Віктор Ющенко закликав українців до єднання перед зовнішніми викликами, які постали перед нашою державою.

Джерело: Ющенко в Facebook

Пряма мова: "Дорогі співвітчизники. Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні!

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В історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації.

Наші пріоритети визначені!

Безпека держави Стабільність в нашій державі Захист української демократії та свободи

Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності".

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Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрічатися з очільником РФ Володимиром Путіним, але той і його оточення пропонують формати, які не дадуть результату, і РФ поки не робить кроків до деескалації.