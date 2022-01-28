Зеленський про російську владу: Тупо цинізм high level

Президент Володимир Зеленський ще раз підтвердив, що готовий зустрічатися з очільником РФ Володимиром Путіним, але той і його оточення пропонують формати, які не дадуть результату, і РФ поки не робить кроків до деескалації.

Джерело: Зеленський у розмові з іноземними ЗМІ 28 січня

Пряма мова: "Якщо Росія зараз комунікує, що вона за мінські перемовини, і що вона не збирається нападати на Україну… то вона точно може показувати кроки, які підтверджують ці слова.

Навіщо тоді така кількість військових (біля кордонів з Україною –ред)? Навіщо проводити так часто навчання (військові –ред.) Які навчання? Вони ж усе вміють, кажуть, що в них потужна армія. Навіщо зараз навчання саме тут, чому на цих кордонах?.. Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують.. Ми ж багато років у цьому. Може бути якась провокація..

Велике накопичення військ – це великі ризики. Навіть якщо ти не збираєшся… а це може відбутися. Для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм. В чому задоволення, що хтось боїться?".

Деталі: Зеленський нагадав, що в Україні проживає 40 мільйонів людей, це великий народ, що виросте нове покоління, яке не забуде і не пробачить.

"Давайте сідати розмовляти і про конкретні речі", - додав Зеленський. Він навів приклад, коли глава МЗС РФ запрошує на зустріч, але ставить вимогу - тільки не говорити про питання Донбасу. Тобто апріорі заводить у глухий кут, адже президент України не може не говорити про Донбас, де 8 рік триває російська агресія.

Пряма мова: "Навіщо запрошувати в такому форматі? Ти ж чоловік, доросла людина. Начебто з досвідом великим. Немає чим зайнятись? Тупо цинізм high level ось і все. А я хочу зустрічатись, я не боюсь будь-якого формату, я готовий.

Але навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я на лижах покатався? Ми ж говоримо про серйозні речі. Ну добре, давайте зустрінемось в Одесі, покупаємось в морі…

Люди не розуміють ціну життя. Я про серйозний діалог. Про те, що у нас багато викликів, багато питань. Давайте не всі.. Давайте одне. Наприклад – обмін. Ви що отримуєте задоволення від того, що люди сидять в тюрмах?...

Життя проходить. Треба домовлятися".

Що передувало: 28 січня глава МЗС РФ Сергій Лавров у ході інтерв'ю російським радіостанціям заявив: "якщо президент України Володимир Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з Росією, нехай приїжджає до Москви, Сочі чи Петербурга, куди домовляться. Але якщо він хоче обговорювати Донбас , йдіть, будь ласка, до контактної групи".