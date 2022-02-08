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Песков прокоментував слова Путіна про "терпи, моя красуне"

Вівторок, 8 лютого 2022, 13:02
Фото: Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Песков заявив, що Володимир Путін не слухав пісні гурту "Красная плєсєнь", слова з якої він процитував говорячи про Мінські домовленості.  

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Пескова

Деталі: Журналісти запитали Пескова, що саме мав на увазі Путін, оскільки, деякі побачили "не дуже добрий натяк із сексуальним підтекстом".

"Президент мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо стоїть підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати. Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою мовою", - відповів Песков.

У нього також запитали, чи не слухав Путін групу "Красная плесень", оскільки "деякі ЗМІ написали, що своїм висловом він процитував рядок з не дуже гарної пісні цієї групи".

Пряма мова Пескова: "Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цієї групи, і думаю, що свого часу цей гурт - я, чесно кажучи, теж не знайомий - запозичив це з російського фольклору".

Що цьому передувало: 7 лютого президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, процитувавши російську приказку.

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"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.

Теми: ПутінЗеленський
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